Enebolig totalskadd etter brann i Skogn

Våknet av et smell da bil kjørte i autovernet

Streik gir togstans i to timer torsdag

Fire fratatt førerkortet under kontroll i Stjørdal

Normal kollektivtrafikk i Oslo sentrum igjen etter at betong løsnet

Saken oppdateres.

Like før klokken halv tre natt til torsdag fikk politiet i Trøndelag inn en melding om brann i et bolighus i Skogn.

Det var mannen som oppholdt seg i huset som meldte inn brannen.

Brann, helse og politi rykket til stedet.

Etter en halvtimes tid fikk brannvesenet kontroll på brannen.

- Mannen som oppholdt seg i bygningen ble gjort rede for og sendt til legvakta i Levanger for en sjekk, sier innsatsleder Olav Strid på stedet.

Det ble ikke meldt om noen personskader.

Politiet satte raskt i gang etterforskning, samt avhør av vitner på stedet.

- Etter en intensiv etterforskning i etterkant av brannen, er mannen som oppholdte seg i huset pågrepet og mistenkt, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen hos Trøndelag politidistrikt.

Like etter klokken 06 forteller han at huset fremdeles brenner, men at brannvesenet har kontroll. Boligen ble totalskadd i brannen.