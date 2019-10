To til sykehus etter ulykke på E6

Verdensdagen for psykisk helse: Åpne opp for å snakke om angst

Saken oppdateres.

To personer ble sendt til sykehus etter at en personbil snurret rundt på E6 sør for Skogn i Levanger like etter klokken 10 torsdag formiddag. Det skal være glatt i vegbanen, melder politiet. Brannvesenet var først på stedet, mens politiet kom frem en stund etterpå fordi de måtte rykke ut fra Stjørdal.

- Det er mulig å passere forbi i sakte fart både i nordgående og sørgående retning, opplyser operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved politiet i Trøndelag.