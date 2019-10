To personer pustet inn gass

Her heises nybrua på Lakseveien på plass

Saken oppdateres.

- Tine Meierier i Verdal evakueres etter klorgasslukt, skrev politiet i Trøndelag på Twitter rundt klokken 15.

Ifølge meierisjef Kjell Tronhus stemmer det ikke at bedriften er evakuert.

– Vi har en liten lekkasje. Vi har brannvesenet på stedet for å kartlegge situasjonen. Vi vet ikke omfanget ennå, men meieriet er ikke evakuert, sier Tronhus til Dagbladet.

- Deler av meieriet er fremdeles i drift og ble ikke evakuert. Kun i området der lukta kunne kjennes ble folk evakuert, sier operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt klokken 16.26.

Sjekkes av helsepersonell

Vegard Håskjold, operatør hos 110-Nord Trøndelag fortalte klokken 15.18 at brannvesenet var fremme på stedet og gjennomførte undersøkelser.

- Jeg har fått opplyst at det er snakk om små mengder klor inne på meieriet, sa Håskjold.

Johnsen hos Trøndelag politidistrikt sier at politiet fikk inn meldingen fra brannvesenet 14.55 tirsdag ettermiddag.

- Meldingen gikk ut at det var kjemikalier på stedet, og at det kunne være en reell lekkasje, sier operasjonsleder.

Politiet sier at det er to personer som har pustet inn gassen, men at det ikke er meldt om noen personskade. Personene ble behandlet på stedet av helsepersonell.

Stammer fra vaskemiddel

To røykdykkere var inne i meieriet for å finne lekkasjen.

- Lekkasjen ble lokalisert i et vaskeri i kjelleren og det skal være i flytende form, sier Johnsen.

Det er ifølge politiet et vaskemiddel som inneholder klor som har lekket.

- Vi vet ikke hva feilen stammer fra, men vi har vurdert at det ikke er noe straffbart og oppretter ikke sak, sier Johnsen.

Det er 121 ansatte ved meieriet som produserer Jarlsberg, Norvegia, Gräddost, smør, Bremykt og pulver fra myse.