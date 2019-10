Vogntog veltet på E6 etter å ha kjørt inn i midtrabatt

Nå er det kun én ting som gjelder for RBK

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde klokken 04.10 natt til torsdag. Ulykkesstedet ligger på E6 tre kilometer sør for Soknedal sentrum. Kjøretøyet sperret store deler av veien etter å ha kjørt inn i en midtrabatt, meldte politiet på Twitter.

- Meldingen vi fikk var at kjøretøyet lå i veibanen, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

Vogntoget var på vei nordover da uhellet skjedde.

Sjåføren kom seg selv ut av bilen. Han er sjekket av helsepersonell på stedet og er tilsynelatende uskadd. Han blir likevel fraktet til legevakt for kontroll, opplyser operasjonsleder Handegard.

Et felt åpnet

Klokken 06.54 melder Statens vegvesens vegtrafikksentral at veien er åpnet forbi ulykkesstedet, men at det vil foregå manuell dirigering.

Fram til veien ble åpnet anbefalte Statens vegvesen omkjøring via Fv. 700 for trafikk på vei nordover og Fv. 30 for trafikk på vei sørover.

En tungbergingsbil og en hjullaster ble i morgentimene rekvirert for å forsøke å rydde opp på stedet.

Ifølge operasjonsleder Handegard hos politiet i Trøndelag, ble det klokken 06.30 jobbet med å få åpnet det nordgående feltet først.

- Det vil trolig bli nedsatt hastighet forbi ulykkesstedet fram til stedet er ryddet, sier Handegard.

Brann etter ulykken

Ifølge operasjonslederen oppsto det et mindre branntilløp i forbindelse med ulykken.

- Dette ble raskt slukket, sier Handegard.

Han forteller at brannvesenet også har strødd på bark etter at diesel rant ut etter ulykken.

- Dieseltanken på kjøretøyet er revet av, så det er rent ut en del drivstoff, sier han.

Adresseavisens frilansfotograf på stedet forteller at at kjøretøyet har fått svært store skader i ulykken. Blant annet er forhjulene på lastebilen revet av og motoren trykket bakover.

Undersøker ulykkesstedet

Klokken 06.30 var politiet fortsatt på stedet.

- De vil dirigere trafikk og det vil bli foretatt åstedsundersøkelser, sier operasjonsleder Handegard.

Det er så langt ikke vurdert som aktuelt med noen form for reaksjon mot føreren av ulykkesbilen.

