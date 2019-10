Tatt i 135 km/t i Okstadbakken

Åtte uker etter at dette bildet ble tatt, tok livet til familien en brå vending

Saken oppdateres.

Nå må mannen greie seg uten førerkort etter kjøreturen natt til søndag. Klokken 00.42 ble han stoppet av en UP-patrulje etter å ha kjørt 135 Km/t i Okstadbakken i Trondheim. Fartsgrensen på stedet er 80 km/t.

Lokalavisa Innherred skriver at to personer også mistet førerkortene sine ved Lysthaugen i Verdal lørdag kveld.

En 19 år gammel kvinne ble stoppet av en politipatrulje etter at en hun ble målt til 99 kilometer i timen i en snittmåling. Hun mistet dermed førerkortet på stedet.

Litt senere ble en 20 år gammel mann tatt på nesten samme sted. Farten på bilen ble målt til 86 kilometer i timen, én kilometer i timen over grensen for å beholde førerkortet.

- Det holdt akkurat til beslag av førerkortet. Samtidig er dette snittmålinger over en viss avstand, så den reelle hastigheten har vært noe høyere enkelte steder, sier operasjonsleder Svein Åkervik ved Trøndelag politidistrikt til Innherred.

I tillegg fikk en bilfører forelegg etter at Up stoppet ham for å ha kjørt i 111 km/t på E6 i Stjørdal.Mannen ble stoppet etter en kontroll ved Kvithammer. Der ble farten til bilen han kjørte målt til 111 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 90 km/t. Kontrollen fant sted ved 23.30-tiden lørdag.

– Bilføreren, som var den eneste som ble stanset under kontrollen, ble ilagt et forenklet forelegg, sa operasjonsleder Bernt Aakervik ved politiets operasjonssentral i Trøndelag til Trønder-Avisa.