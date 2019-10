Ansatte slo alarm om brann i sagbruk

Saken oppdateres.

Alle ansatte kom seg ut etter at det ble oppdaget brann i lamineringsavdelingen ved Kjeldstad trelast i Selbu mandag morgen.

- Det var ansatte som først slo alarm før den automatiske alarmen gikk like etterpå, forteller vaktleder Tor Arne Malm ved Midt-Norge 110-sentral.

Brannvesenet ble varslet klokka 6.25.

- Vi har fått opplysninger om at brannen er slukket, men siden det er snakk om et ventilasjonsanlegg så kjører vi frem til stedet for å undersøke at alt er i orden, sier Malm.

Det er ingen som skal være alvorlig skadd, men Malm opplyser at noen av de ansatte skal ha inhalert røyk.

Tips oss! Har du bilder, video eller opplysninger? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no