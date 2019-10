Her kommer den første høststormen: Farevarsel om kraftige vindkast

Saken oppdateres.

Mandag kveld stoppet politiet en mann i 50-årene på E6 nord for Steinkjer.

- Det var publikum som hadde observert ham på veien, sier Ole Petter Hollingen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

På Twitter skriver operasjonssentralen at det ble meldt om vinglete kjøring. Politiet mistenker mannen for promillekjøring, og han blir derfor bragt inn for bevisopptak.