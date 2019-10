To biler involvert i påkjørsel bakfra i morgenrushet

- Jeg hadde et intimt forhold til Gro Harlem Brundtland. Hun avviser påstanden

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket ut til Nedre Røstadlia i Levanger mandag morgen etter at to biler var involvert i et sammenstøt i samme kjørefelt.

- Det er snakk om en påkjørsel bakfra i retning mot Levanger sentrum, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt.

Innsatsleder Joakim Trøbakk opplyser til Adresseavisens fotograf på stedet at det var en traktor som skulle svinge av lenger ned i veien som trolig er årsaken til at det ble en påkjørsel bakfra.

- Det var kun sjåførene som var i de to bilene, og de er tilsynelatende uskadd. Det er en av sjåførene som ble sendt til legevakt, sier han.

Han opplyser at det var litt trafikk inn mot Levanger som ble påvirket av ulykken, men veien ble raskt åpnet.

- Det var minimale skader på bilene, sier han.