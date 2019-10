En person fraktet til St. Olav etter å ha fått jordmasser over seg

For mange kjøtthau i debatten om mat

Saken oppdateres.

Til avisa OPP opplyser politiførstebetjent Berit Trønsdal at tilstanden til vedkommende er alvorlig.

Gravearbeid

Ulykken skjedde under graving med gravemaskin. Mannen befant seg nede i en grøft der en jordvegg raste ut og kom over ham.

Arbeidskollega varslet

Politiet mottok melding om ulykken klokken 18.13. Det var en annen deltaker i arbeidet som meldte det inntrufne.

Ved 18.30–tiden meldte politiet på Twitter at nødetater var kommet til stedet.

Det ble raskt konstatert at det bare var den ene mannen og ikke flere som ble begravd av jordmasser i grøften.

Etterforskning påbegynt

Ved 20-tiden opplyser operasjonsleder Stig Roger Olsen at det nå er satt i gang etterforskning. I første omgang konsentreres etterforskningen om å avhøre andre tilstedeværende på stedet da ulykken skjedde.

- Vi har ikke oversikt over hvor mange som var til stede, men i alle fall én person, sier Olsen.





Først meldt om ras

Gravingen foregikk ved heishuset i skibakken i Vangslia.

De første politimeldingene fra Oppdal lød på at det hadde gått et jordskred i Vangslia. Dette viste seg å ikke stemme, men at det i stedet var snakk om en alvorlig arbeidsulykke.

Politiet har ikke opplysning om den ulykkesrammedes alder.