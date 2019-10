Milliondryss over hele trøndelagskysten

En av Trondheims største boligeiendommer legges ut for salg

Saken oppdateres.

164 kommuner og ti fylkeskommuner deler over 450 millioner kroner i årets utdeling. Trøndelag får totalt 83,2 millioner kroner.

- Dette viser at trønderske kommuner ligger godt til rette for videre vekst i oppdrettsnæringen, sier Venstres André N Skjelstad i en pressemelding.

Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen, og sikre havbruksfylker og havbrukskommuner inntekter fra veksten i næringen.

- Jeg håper kommunene og fylkeskommunene ser den store gevinsten som ligger i Havbruksfondet, og at det motiverer og stimulerer videre vekst i næringen. Midlene fra Havbruksfondet gir arbeidsplasser og aktivitet i Trøndelag. Pengene kan kommunene bruke på å utvikle tilbudet til sine innbyggere innen miljø, skole, helse, infrastruktur eller lignende, sier Skjelstad videre.

Mens den første utbetalingen i 2017 var på cirka 60 millioner kroner for hele landet, fikk Trøndelag i fjor alene 440 millioner kroner. Men 2018 var et helt spesielt år.

- Det finnes et enormt potensial i havbruksnæringen. Vi ønsker en vekst i bransjen, men det er viktig at dette skjer med et sterkt fokus på bærekraft, sier Høyres Linda Hofstad Helleland.