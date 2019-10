Ponni forsvant i løpet av natten – etterlyser tips

Drømmen om cupfinale knust for Ørn

Mann døde på sykehus etter å ha fått jordmasser over seg

Helland etter RBK-sensuren: Her er svaret han ikke fikk lov til å gi

Politiet brukte tåregass for å få kontroll over demonstranter i Oslo

Butikksjef Stine: - Det er ikke alltid at kandidaten med mest erfaring, er den som er best egnet til jobben

Må finne nytt spor for gamle tog

Politiet brukte tåregass for å få kontroll over demonstranter i Oslo

Må finne nytt spor for gamle tog

Saken oppdateres.

Bjørnewall har tre ponnier på gården på Ler i Melhus. Lørdag var en av dem borte. Hun forteller at grinda til trøa var knytt igjen med tau også lørdag, men knuten vekket mistanke.

- Vi har funnet bevis på at noen andre enn oss har åpnet grinda. Det var en annen knute på tauet enn den jeg bruker, sier hun.

LES OGSÅ: Advarte mot ti løse ponnier ved fylkesvei

- Hadde hørt det

De andre ponniene var derimot der de skulle være innenfor innhegningen.

- Det som er litt rart er at den ponnien som er stjålet, er den med minst verdi. Jeg kjøpte den for to måneder siden, og den er 19 år gammel, sier Tina Bjørnewall.

Hun mener at den som eventuelt har tatt ponnien, måtte ha kommet til fots.

- Hadde det kommet bil med henger inn på tunet, hadde jeg hørt det da jeg driver med hund. Det må ha vært noen som har gått forbi gården og opp til trøa, sier hun.

Ponniene går femti meter fra husveggen, forteller Bjørnwall. Ifølge henne er det rundt to kilometer ned til E6 fra gården.

LES OGSÅ: Pia ble hetset da hun spiste sin egen hest

Anmeldt

Hun har nå anmeldt saken til politiet, noe etterforskningsleder Atle Lothe Pedersen ved Felles straffesaksinntak bekrefter.

- Det er opprettet sak, sier han.