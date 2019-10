En person fraktet til St. Olav etter å ha fått jordmasser over seg

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter at de har rykket ut til uhellet som har skjedd på E14.

Ifølge meldingen blør en fører fra hånden. Det er ikke meldt om alvorlig skade.

- Det er ikke behov for noe ambulanse, og kjøretøyene er ikke til hinder for trafikken. Vi er på vei oppover for å undersøke om det er noe vi skal følge opp, sier operasjonsleder Viola Elverum.