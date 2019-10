- Min far var et svin

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter at en bil kjørte utfor veien, gjorde rundtvelt og havnet på taket ved Kirkvoll i Tydal.

Det var én person i bilen. Fører er oppegående, og det er ikke mistanke om promille, melder politiet.

Politiet melder også om at det er glatt veibane på stedet og at et felt på fylkesvei 705 er sperret.

Bilberging er på vei.