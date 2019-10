Hvem mener du bør bli Årets trønder?

Nakne tær, sex på sovesal og dyrevelferd. Her er listen over tingene som irriterer mest på reise

For tiende gang skal Adresseavisen og NRK Trøndelag kåre «Årets trønder». For å få til dette trenger vi ditt forslag til hvem som fortjener hedersprisen i 2019.

Fram til og med torsdag 7. november kan du foreslå din kandidat. Deretter skal en jury velge ut fem kandidater, som presenteres i slutten av desember. Da blir det opp til folket å stemme frem den de mener fortjener hederen.

Vedkommende blir avslørt 10. januar – på Adresseavisens nyttårskonsert i Olavshallen med Trondheim Symfoniorkester.

Kriterier for «Årets Trønder» Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted og/eller virke, ha nær tilknytning til Trøndelag.

Prisen gis til en person som har utmerket seg utenom det vanlige. Enten i kraft av å være en ener på sitt område eller gjennom en innsats som har hatt meget stor betydning for andre.

Prisvinneren skal kunne fremstå som forbilde eller inspirator og som en positiv representant for regionen.

Prisen kan gis både for en prestasjon eller innsats i det aktuelle året, eller for arbeid over lengre tid. Uansett bør prestasjonen være særlig knyttet til det året prisen gis for.

Prisvinneren eller hans/hennes virke bør være kjent gjennom mediedekning i året som gikk.

Årets trønder er et samarbeid mellom mediehusene Adresseavisen og NRK Trøndelag.

– Jæskla mange bra trøndere

– Årets trønder kan bli hvem som helst, for det er så jæskla mange bra trøndere, sier Ståle Gerhardsen i juryen.

Årets jury består av juryleder Bjørn Tore Grøtte fra NRK, nyhetssjef Erlend Juvik Hansen fra Adresseavisen, VGTV-profil Morten Hegseth, tidligere langrennsløper og VM-sjef Guri Hetland, gründer Silje Landevåg og kunstner Ståle Gerhardsen.

– Den som blir Årets trønder må være en som har gjort Trøndelag til en bedre plass å være i, slår Gerhardsen fast.

Tidligere vinnere

I fjor var det kunstneren Håkon Bleken, Credo-driver Heidi Bjerkan, forfatterne av «Trønder»-sangen Mads Bones, Kyrre Havdal og Olve Løseth, «datadetektiv» Mia Landsem, og tidligere langrennsutøver Marit Bjørgen som var de fem finalistene.

Etter å ha blitt nominert seks ganger tidligere, var det til slutt Marit Bjørgen som stakk av med hedersprisen.

– Å komme til Trondheim å motta denne prisen er jeg utrolig stolt over. Med så flotte finalister jeg har konkurrert mot, er jeg både stolt og ydmyk over prisen.

2017: Christian Berge

Han ledet i 2016 herrelandslaget til et sølv i VM i Frankrike. Han har også vært åpen om sin kamp mot kreften, og om sin vei tilbake til idretten.

2016: Birgit Skarstein

Paraidrettsutøveren Birgit Skarstein fra Levanger vant. Hun har markert seg på flere området, både i samfunnsdebatten og i idretten.

2015: Kåre Ingebrigtsen

Han førte Rosenborg til «The Double» i første sesong som trener, da de vant både serien og cupen. Juryen sa i sin begrunnelse at den tidligere RBK-treneren var med å løfte identiteten til klubben igjen, gjennom en sympatisk framferd og tro mot de gamle Rosenborg-verdier.

2014: May Britt og Edvard Moser

De har tidligere vunnet nobelprisen sammen med John O'Keefe, for sine oppdagelser av hvordan hjernens stedsans fungerer. Det er første gang Norge har fått en nobelpris i medisin.

2013: Erlend Johannesen

Han stiftet organisasjonen Streetlight i 2004, og året etter dro han ned til den filippinske byen Tacloban og startet et barnehjem. Barnehjemmet ble utvidet til et senter med skole for barn fra slummen, og et lite medisinsk senter for barn tilknyttet barne hjemmet.

I 2013 mistet mer enn 6000 mennesker livet under tyfonen Haiyan. Erlend og hans kollegaer i Streetlight berget livet til alle barna ved senteret.

2012: Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan

De har utviklet mikro-chiper som ble brukt i de fleste smarttelefoner utenom Apple. Bogen og Wollan klarte å bli verdensledende på berøringsskjerm-teknologi fra lille Trondheim.

2011: Arne Okkenhaug

Med sine leserbrev satte han ord på følelser og tanker som virket samlende for mange, og han manet til omtanke og fellesskap da mediene jaktet på syndebukker i forbindelse med terroren 22. juli.









2010: Tare Tekstum og Siv Toverødsom

Begge ble kjent gjennom NRK-serien «Ingen Grenser» med Lars Monsen, som fulgte nordmenn med en eller annen form for funksjonshemning.

