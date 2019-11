Hans Anton var én av dem som fikk regjeringen til å skrote vindkraftplanen. Nå kan han bli Årets trønder

Det er et tankekors at det bare er de som trenger sitteplassen selv, som reiser seg

Det er et tankekors at det bare er de som trenger sitteplassen selv, som reiser seg

Saken oppdateres.

I én uke har det vært mulig å sende inn forslag til Årets trønder 2019. Forslagene har strømmet inn, og et av navnene på listen tilhører vindkraftmotstander Hans Anton Grønskag.

- Det at folk har foreslått meg ser jeg på som en ære. Men vi er mange som har vært med i denne kampen, så dette absolutt en felles innsats, sier Grønskag.

Han har på mange måter blitt et symbol for landets vindkraftmotstandere. I 17 år har han jobbet mot vindkraftutbygging på Frøya Han er også nå leder for folkeaksjonen «Nei til vindkraft på Frøya», hvor Trønderenergi og Stadtwerke München bygger et vindkraftverk på 16 vindturbiner på 180 meters høyde mot befolkningens vilje.

I en folkeavstemning på Frøya stemte nesten 80 prosent mot vindkraftverket.

LES OGSÅ: Derfor vil Trønderenergi bygge ut vindkraft på Frøya og i Trøndelag

Fram til og med torsdag 7. november kan du foreslå din kandidat. Deretter skal en jury velge ut fem kandidater, som presenteres i slutten av desember. Da blir det opp til folket å stemme frem de mener fortjener hederen!

- Kamp om demokrati

«Så mange timer som han har brukt på å gjøre Trøndelag og resten av Norge et bedre sted, så fortjener han denne tittelen. Både for arbeid han gjør lokalt på frøya, og for alt han har gjort i vindkraft saken. Fantastisk bra trønder!!», står det i ett av forslagene som er sendt inn om frøyværingen.

- Den kampen vi har valgt å ta opp er ikke bare en kamp om vindkraft, men om demokrati og hvem vi mener skal få bestemme. Jeg tror folk skjønner hvor mye jobb som er blitt lagt i dette arbeidet, og hvor hardt vi har stått på, sier han.

Han tror at én av grunnene til det store engasjementet rundt vindkraft, er fordi aksjonsgruppen har fått frem saken på en forståelig og folkelig måte.

- Det er naturen vår som blir ødelagt. Og vi har bare én natur. Når den blir truet, blir hele Frøya truet. Vi er et lite øysamfunn, og alle blir påvirket av disse endringene som er foreslått. Derfor tror jeg det har vært lettere å engasjere seg og forstå saken også, sier Grønskag.

Les portrettet med Hans Anton HER.

Skrotet vindkraftplan

Etter massiv motstand fra kommunene besluttet regjeringen seg i oktober i år for å skrote NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) viste til at regjeringen fikk inn mer enn 5.000 innspill da forslaget ble sendt på høring. I tillegg sa 49 av de 56 kommunene som var med i høringsrunden nei til vindturbiner.

– Tilbakemeldingene var ganske entydige. Nå får dette være beviset på at vi lytter, sa Freiberg til NTB.

LES OGSÅ: Tente varder i protest mot vindkraft

- Støtter saken

I september ble også den nasjonale gruppen «Motvind Norge» etablert. Deres ambisjon er å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge, uavhengig av plan- og utbyggingsstatus. Det som begynte som en personlig sak for Grønskag for nesten 20 år siden, har idag blitt en nasjonal debatt.

Grønskag tror at Årets trønder bør være noen som har utmerket seg i Trøndelag, og vært en viktig stemme.

- Det er jo artig at slike stemmer som oss ute på Frøya også kan fremme et viktig budskap. Vi gjør det jo ikke bare for oss, men også for barnebarna våre. Alle generasjoner har engasjert seg i denne saken, noe som er utrolig flott å se. Det å bli foreslått synes jeg er veldig fint, og jeg tar forslaget først og fremst som en støtte til saken jeg jobber for.

LES OGSÅ: Vi trenger en storrengjøring i energipolitikken