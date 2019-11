Politikontroll resulterte i bøter og førerkort-beslag

Økende interesse for landslaget: – Vi ser en gjeng som elsker å spille for Norge

Saken oppdateres.

Kontrollen ble gjort ved Ler i Melhus kommune.

- 14 ble bøtelagt for høy hastighet og ett førerkort ble beslaglagt etter at føreren ble målt til 115km/t i 70-sonen, skriver politiet på sin Twitter-konto.

Mannen som mistet førerkortet var i slutten av 20-årene.

Operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt forteller at kontrollen varte i omlag tre timer. Én av de kontrollerte har nå en avtale med Biltilsynet.

- Det ble skrevet ut en kontrollseddel for feil med lys, i tillegg til et forenklet forelegg for feil lysbruk, sier Høyem.