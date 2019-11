Fører tatt med til legevakt etter utforkjøring

NRK avpubliserte kronikk som beskyldte Anita Krohn Traaseth for omsorgssvikt og barnemishandling

Saken oppdateres.

- En bil har kjørt av veien på fylkesvei 761 i Inderøy, skrev politiet i Trøndelag på Twitter onsdag like etter klokken 11.30.

Ifølge meldingen var det kun fører som var i bilen, som kom seg ut av bilen.

Like før klokken 12 meldte politiet at de var fremme på stedet, og at det ikke er snakk om alvorlig personskade.

- Fører har slått hodet og blir tatt med i ambulanse til legevakta i Inderøy for en sjekk, skriver de.

- Bilen hindrer ikke forbigående trafikk. Airbagen er utløst og det vil bli behov for berging, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm hos Trøndelag politidistrikt.

12.21 melder politiet at bilen er hentet, og at patruljen avslutter på stedet. Etterforskningen er iverksatt.

Veitrafikksentralen i Midt-Norge har sendt en strøbil til stedet.

- Patruljen oppretter sak, men førerkortet blir ikke beslaglagt. Det var glatt på stedet, og førerer mistet kontroll på bilen som gikk først med bakpart mot rekkverket, og deretter ut på motsatt side av veien med fronten i veikanten, oppdaterer politiet i etterkant av hendelsen.