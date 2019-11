Mann bevisstløs etter vold på offentlig fest

Russepresident Fredrik (18): - Det viktigste for meg er at alle har noen de kan feire med

«Melhus-opprøret» har lært oss at vi må ta hensyn til flere enn de som reiser fra Tiller til Midtbyen

Klokken 01.42 natt til søndag meldte politiet i Trøndelag på Twitter at en mann i 20-årene var utsatt for vold på en offentlig fest på Elvran.

- Vi var på stedet og sjekket forholdene natt til søndag. Men det var helse som varslet oss om denne saken. Helsepersonell hadde flere utrykninger til denne festen, sier operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt søndag morgen.

Mannen i 20-årene ble kjørt til sykehuset i Levanger. Han skal ha vært bevisstløs, men det er ikke meldt om alvorlig skade, opplyser politiet på Twitter.

- Mannen, som var beruset, forlot senere sykehuset, sier Engen.

Politiet etterforsker saken og har kontakt med den antatte gjerningspersonen - en mann sent i tenårene, opplyses det videre på Twitter.

Patruljene fikk også et annet oppdrag i Stjørdal natt til søndag. Klokken 01.56 meldte politidistriktet at de måtte avslutte en privat fest, som forstyrret naboene i et boligområde på Hell.