Vogntog med radioaktivt materiale veltet på E6

Saken oppdateres.

- Det er ikke noen stor dramatikk rundt dette, sier likevel operasjonsleder Ebbe Kimo hos Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen klokken 23.27.

Vogntoget kjørte av veien og veltet i 22-tiden tirsdag, noe som medførte at E6 ble stengt.

- Ikke lekkasje

Kimo kan ikke si nøyaktig hva som er i lasten, men sier at det skal være snakk om et radioaktivt stoff. Det er det internasjonale oljeserviceselskapet Schlumberger som har bestilt stoffet, opplyser han.

Kimo sier at det er ikke er tegn på lekkasje fra lasten, og at de venter på en ny bil som lasten kan bli flyttet over på.

- Vi regner med at E6 blir åpnet så fort godset er lastet om, sier han.

Utforkjøringen skjedde ved innsjøen Lømsen, som ligger sørvest for Snåsavatnet.

Omkjøring

Vegtrafikksentralen opplyser at E6 er stengt ved Følling. Det er omkjøring for personbiler om Sunnan, via fylkesvei 763, 6976 og 6978, men det er en høydebegrensning på tre meter.

Kimo sier at politiet også har fått meldinger om andre biler som har snurret rundt på stedet, og at det trolig er glatt der.

Sjåføren skal ikke ha blitt skadet da vogntoget veltet.