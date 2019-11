Én person skadd etter utforkjøring

Trondheim kan ikke utrede seg i hjel for å unngå å ta en avgjørelse om Brattøra Det er ingen grunn til at godstog og containere skal parkeres midt i Trondheim sentrum

Saken oppdateres.

Fredag morgen like før klokken 08 fikk politiet i Trøndelag inn en melding om en utforkjøring i Steinkjer. To personer satt i bilen da den kjørte ut av veien.

- Det er et kjøretøy som har kjørt ned en privat gårdsvei og mistet kontrollen over bilen på glattisen. Det resulterte i at bilen kjørte i et stabbur, sier innsatsleder Terje Bolås.

Han opplyser at det er ekstremt glatt på stedet.

- Både stabburet og bilen fikk noen skader. Ingen personer ble skadd som følge av uhellet, men den ene personen i bilen falt på glattisen etter utforkjøringen, sier Bolås.

Partene gjør opp seg i mellom når det kommer til skadene på stabburet.