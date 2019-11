Politi vokter Rissa-skole etter nye trusler

Ellevilt drama i bunnstriden: To av disse rykker ned i helgen. Marginene er små

Saken oppdateres.

Ifølge Fosna-Folket har Indre Fosen kommune i samråd besluttet å holde skolen åpen. Uniformert politi vil være til stede på skolen for å ivareta sikkerheten til elever og ansatte.

Flere politidistrikt koblet inn

Fosna-Folket skriver også at det opplyses det om følgende:

«Denne informasjonen er sendt ut til foresatte og ansatte per sms. Ledelsen ved Åsly skole sender ut ny informasjon til foresatte senest kl 14.00 tirsdag 26.11.

Flere politidistrikt er koblet inn i saken. Kripos og Oslo politidistrikt har hovedansvar for etterforskningen og jobber bredt. Skolen samarbeider med lokalt politi.»

En rekke trusler

Også forrige uke ble det rettet trusselmeldinger mot Åsly skole. Onsdag kveld, natt til torsdag og i morgentimene torsdag ble flere trusselmeldinger rettet mot skolen.

Barne- og ungdomsskole

Fosna-Folket opplyser at kommunens psykososiale kriseteam har opprettet et telefonnummer der foreldre og elever kan ringe for støtte: 417 02 403.

Åsly skole ligger i Rissa sentrum, og har klasser fra 1. til 10. trinn. Skolen har rundt 400 elever.