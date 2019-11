Skal ha slått med jernrør i basketak

Saken oppdateres.

Politiet fikk to meldinger omtrent samtidig om et basketak utendørs i Steinkjer sentrum tirsdag morgen i 07.30-tida.

- Det er to menn som har gått løs på hverandre. Den ene, en mann i slutten av tenårene, skal ha brukt et jernrør for å angripe den andre, en mann i 20-årene, sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk en telefon fra mannen i 20-årene som forklarte at han ble angrepet, mens et vitne ringte inn og sa at det var høylytt krangel mellom de to involverte.

- Vi vet ikke bakgrunnen for uenigheten. Men vi vil etterforske saken. Det er ingen som skal være skadd, forklarer Brandmo.

Tenåringen ble tatt med til politistasjonen og ble satt i arresten.