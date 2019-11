Adresseavisen skal ansette ti nye journalister

Nå er det slutt for Vi Menn-piken

Med godsterminal blir Heimdal blir et lite attraktivt område å ferdes i

Så mange studenter ruser seg for fremme egen skoleprestasjon

Etter seks år som edru, førte drikkepresset på jobbfesten til at hun sprakk

36-åring som kolliderte med Sigvart Dagsland tiltalt for uaktsom kjøring

Nytt slag i rettssalen for Fosen-samene - varsler demonstrasjoner

Denne norske skolen har en egen Liverpool-linje: – Er her for å dele lidenskapen min

1 25 år har Anne Enger vært like overbevist

Prognose: Like mye nedbør på sju dager som de sju siste ukene

Hver fjerde person scroller på do

Martin (31) er fastlege i Trondheim. Nå har han sagt opp for å gjøre noe helt annet

Prognose: Like mye nedbør på sju dager som de sju siste ukene

Martin (31) er fastlege i Trondheim. Nå har han sagt opp for å gjøre noe helt annet

Saken oppdateres.

Nyheten ble møtt med jubel og applaus fra de ansatte.

Signalet om nyansettelser kommer dagen etter at det ble kjent at mediekonsernet Amedia lanserer en ny heldigital lokalavis for Trondheim, som skal være i drift nyttårsaften. Nettavisen får navnet Nidaros.

- Er denne storsatsingen et rent svar på etableringen av nettavisen Nidaros, Husby?

- Vi har over tid jobbet med en langsiktig strategi, som vi skulle informere om, så kom denne nyheten i går. Det satte mer fart på avgjørelsen vår. Vi skal gjøre en kraftfull satsing, sier sjefredaktøren.

Presenterte toårsplan

Under allmøtet snakket hun og Nedreberg om mediehusets strategi fram mot 2022.

- De siste årene har vi hatt en svært solid vekst både i antall digitale abonnenter og brukere av våre digitale tjenester. Nå ønsker vi å forsterke denne veksten, sier Husby.

LES MER: Nå er nesten halvparten av Adressas abonnenter heldigitale

Hun snakker om Trondheim som en av landets mest spennende byer å jobbe i som journalist. Og de nye stillingene er knyttet direkte til en storsatsing i og rundt Trondheim, men Husby understreker at Adresseavisen fortsatt skal være en regionavis. Målsettingen om å ha hele Trøndelag som dekningsområde ligger fast. Sjefredaktøren sier den nye satsingen handler om å sikre at leserne får den beste oppdateringen om både Trondheim og Trøndelag.

- Vi vet mye om hva folk i Trondheim ønsker seg, og denne satsningen vil være svært målrettet i å møte disse ønskene. Vi ønsker nå å tilby leserne våre enda bedre journalistisk dekning av Trøndelags hovedstad, sier Husby.

- Drives av journalistikken

Administrerende direktør Tove Nedreberg fremhever journalistikk som kjernen i Adresseavisens forretningsmodell. Hun viser til at brukerinntektene blir stadig viktigere.

- Vi baserer vår forretningsmodell på journalistikken vår. Vi har et godt utgangspunkt og står sterkt på abonnementssiden, men vi skal forbedre oss ytterligere gjennom satsingen vi gjør, sier hun.

Hun understreker at Adresseavisen allerede har et solid utgangspunkt.

- Vi har løftet oss mye digitalt og vi har en veldig god utvikling når det gjelder antallet abonnenter og brukere, sier hun.

Styrker stor-Trondheim

Nedreberg snakker om at en styrket dekning av Stor-Trondheim nå vil bety en enda bedre mulighet for å nå trønderne for annonsører og samarbeidspartnere gjennom en totalpakke av både digitale annonser, papirannonser og byråtjenester.

- Vi skal styrke vår posisjon og fortsatt være den aller viktigste mediekanalen for annonsører som ønsker å treffe byens befolkning og trøndere, sier Nedreberg.

Under allmøtet fikk hun også spørsmål om også Adresseavisens markedsavdeling nå skal forsterkes med nye ansettelser.

- Satsingen vår vil styrke hele Adresseavisen i Stor-Trondheim. Vi begynner med journalistikken, men i forlengelsen av det vil det være aktuelt å styrke markedssiden, sier Nedreberg.

Ikke alene over tid

Adresseavisen ble grunnlagt i 1767 som Trondhiems Adresse-Contoirs Efterretninger, er Norges eldste avis. Den har slett ikke vært alene som mediehus og avis i Trondheim bestandig.

Den kanskje mest kjente konkurrenten er Arbeider-Avisa, som ble lagt ned i 1996, etter å ha hett Avisa Trondheim de siste tre årene. Arbeideravisa ble i 2008 gjenopplivet med fagbevegelsen som majoritetseier. Det ble et kortvarig aviseventyr.

LES OGSÅ: Legger ned Arbeideravisa

Senere ville også Dagsavisen gjenoppliva avisen i 2014-2015.

LES OGSÅ: Prøver ut nye Arbeider-Avisa

Det har også vært flere andre forsøk på å starte nettaviser.

LES OGSÅ: Trondheimsnytt tatt av nett etter konflikt mellom redaktør og daglig leder

Adresseavisen publiserer i dag innhold gjennom papiravisen, adressa.no og trd.by.