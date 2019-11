Én til legevakt etter trafikkuhell

Kristoffer Løkberg skulle evaluere Brann, men hørte aldri noe fra klubben. Her er det han mener gikk galt.

Saken oppdateres.

Politi og ambulanse rykket ut til et trafikkuhell på 709 ved Riaunet, mellom Eggkleiva og Børsa. Politiet fikk meldingen rett før 06.30.

- To biler kjørte fra Eggekleiva til Børsa, da den første bilen nesten måtte stoppe opp fordi et rådyr kom over veien. Bilen bak fikk ikke bremset godt nok opp, og kjørte rett inn i bilen bak, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.

Én passasjer i den første bilen ble tatt med til legevakt etter at han klaget på hodesmerter.

- Den ene bilen ble tauet inn, men det er ikke store skader, sier Kimo, som varsler at det er glatt på stedet.