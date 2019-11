Arbeidsbil rullet ned bakke og havnet på taket

– Om jeg hadde lest det jeg leste om meg selv i mediene, hadde jeg også tenkt at dette var en gal manns tale

Saken oppdateres.

To personer kunne krabbe ut av en arbeidsbil som hadde havnet på taket på Kyrksæterøra i Hemne torsdag formiddag.

- Det var arbeidsfolk som hadde rygget og havnet utenfor en skråning. Bilen endte på taket, forklarer operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

Patruljen på stedet opplyser at bilen befant seg ved et hus, og at den rullet ned en del av bakken som var i forkant av huset.

Brannvesenet var først på stedet og deretter kom politiet. To personer i bilen fikk en helsesjekk, men virker å være uskadd.

- Begge personene skal være uskadd. Man skal ha flaks en gang i blant, sier Hollingen.

Meldingen om ulykken ble lagt ut på Twitter klokka 10.45.

- Det var lav hastighet, men de kom utenfor kanten og dermed var det gjort, sier operasjonslederen.

Bilen må berges opp av skråningen.

