Passasjer ble avvist på Værnes

Saken oppdateres.

Det var politiets patrulje på Trondheim lufthavn Værnes som først fikk melding om passasjeren. Fordi mannen var såpass beruset, ønsket ikke flypersonalet å ta ham om bord i flyet.

- Patruljen opplevde at han var på stigende rus. Han var vrang og vanskelig, og de brukte litt tid på han, sier Brende.

Mannen er i 30-årene, og er østeuropeisk.

På grunn av mannens dårlige humør, valgte politiet å pågripe mannen. Ved 17.30-tiden er patruljen på vei inn til Trondheim, og mannen vil trolig få et opphold i drukkenskapsarresten.

- Han blir sannsynligvis løslatt når han er edru, sier Brende.

- Skjer det ofte at politiet må ta hånd om berusede passasjerer?

- Med ujevne mellomrom så må vi det. Det hender at folk er for beruset når de kommer til flighten, og da får de ikke bli med flyet. Det kan jo være greit å være klar over, sier Brende.

I første halvår i år ble 25 personer nektet å bli med flyet sitt fra Værnes fordi de var for fulle.