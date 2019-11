Satte fra seg bilen og så tok den fyr

109 nye, norske statsborgere i Trøndelag: Tenk heller: «Hva kan jeg gjøre for Norge?»

Ber om fengselsstraff for tidligere biskop Gunnar Stålsett (84)

Her jubler Betty etter seks måneders slit

Levanger-bedrift vant over stor netthandel i plagiatsak

TV 2: Politiet ber om ubetinget fengsel for eks-biskop Gunnar Stålsett (84)

Nødetatene rykket ut til en bilbrann i Molovegen i Steinkjer sentrum torsdag ettermiddag. Det ble raskt klart at det ikke var noen som var skadd. Ifølge Adresseavisens fotograf på stedet var det to kamerater som satte fra seg bilen på parkeringsplassen. Like etterpå var det brann i kjøretøyet, og de måtte forsøke å slukke med teppe og pulverapparat.

- Brannen ble delvis slukket av beboere på stedet. Vi kjørte dit og etterslukket litt, sier vaktoperatør Halvor Kongsmo ved 110-sentralen.