Brukte strømhalsbånd på hunder - dømt til fengsel

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om ni måneders fengsel for den ene kvinnen, som er tidligere hundepensjonateier, skriver Trønder-Avisa.

Anders Kjøren, som er kvinnens forsvarer, sier til Trønder-Avisa at de i all hovedsak er fornøyd med utfallet.

– Hun har erkjent at hun har gjort noe galt, og var forberedt på straff, sier han.

Hennes medtiltalte, en tidligere ansatt, sto overfor en påstand på tre måneders fengsel, og ble dømt til 15 dagers fengsel.

Begge to har erkjent at de brukte halsbånd med strøm på hundene. De har sagt at dette var for å unngå at hundene bjeffet.

Bjeffehalsbånd

Det var en tidligere innehaver og en ansatt som tidligere i november måtte møte i Inntrøndelag tingrett, tiltalt for brudd på dyrevernloven.

– Den type halsbånd vi mener er brukt i denne saken, er forbudt å montere på hund i Norge. Halsbåndene kalles for «bjeffehalsbånd», fordi de gir et støt hvis hunden bjeffer. Det finnes land hvor disse halsbåndene er lovlige. Dermed er det også et marked. Slike halsbånd koster ikke all verden på nett, sa politiadvokat Amund Sand til NTB før rettssaken startet.

Får drive med hund

I en rapport fra Mattilsynet ble det konkludert med at de to kvinnene utviste holdninger til dyr og lovverk som var uforenelig med å kunne drive med og eie hund.

Likevel får begge to lov til å forsette å drive med hund i fremtiden. Den tidligere hundepensjonateieren har imidlertid fått et forbud på fem år mot å passe på andres hunder i større omfang, drive hundepensjonat eller annen lignende virksomhet.