Fikk førerkortet beslaglagt etter frontulykke i Namdal

Saken oppdateres.

To biler med til sammen fem personer var involvert i en ulykke på fylkesvei 770 ved Foldereid kirke. Politiet i Trøndelag meldte om ulykken på Twitter klokka 10.20.

Ulykken betegnes som en front mot front-ulykke.

- Alle er ute av bilene, og ingenting tyder på alvorlig personskade, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Kjørte forbi ulykke

Klokka 11.06 melder politiet at de involverte betegnes som stabile, og at det ikke er snakk om alvorlig skade.

- Det sies at det er snøvær. Patruljen opplyser at de har kjørt forbi en annen utforkjøring på vei til den første ulykken. Her var det ikke noe personskade, og de kjørte videre. Denne utforkjøringen har skjedd mellom Kolvereid og Foldereid, sier Kimo.

Førerkortbeslag

Veien er åpen for trafikk.

- Årsaken til ulykken er at et av kjøretøyene har kommet over i motsatt kjørefelt i en kurve. Det tas beslag i førerkort til denne føreren. Alle de involverte blir med til sykehus for helsesjekk. Fortsatt ikke snakk om alvorlige personskader. Vi avslutter på stedet, tvitrer politiet.