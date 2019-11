E39 var stengt i fem timer

Saken oppdateres.

- Hydraulikken sviktet, så brøytebilen ble stående i veien mellom Buvika og Børsa, sier trafikkoperatør Eirik Meyer Jensen.

Problemene oppsto klokken 16.40 lørdag ettermiddag, og det ble skiltet omkjøring via fylkesvei 800.

Klokken 21.20 hadde bilen kommet seg på hjul igjen, samtidig som en kollega brøytet strekningen.

- Det snør tett, og har gjort det lenge, så han skal kjøre en siste runde før det blir åpnet.

Klokken 21.55 meldte Adresseavisens fotograf at veien var åpen for trafikk. Da hadde E39 vært stengt i godt over fem timer.