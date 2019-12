To personer ble begravd av snøskred i Storlidalen

Mads Reginiussen angrer ikke på at han avviste RBK. I kveld kan karrieren være over

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter at et snøskred i Storlidalen begravde to personer. Ifølge politiet er personene kommet seg ut.

Ola Vaage, som er redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør-Norge , sier de var med i varslingsfasen, men at personene som ble begravd raskt ble gravd frem igjen. Meldingen kom 11.50.

- Det var 11 personer – fordelt på ti skilag- som var på tur ved Bjørnabekken-området i Storlidalen. Det kom et snøskred, og to ble tatt. Men heldigvis ble de gravd fort frem, og det ble raskt meldt at det ikke var behov for medisinsk hjelp, sier Vaage.

- Var det norske eller utenlandske skigåere?

- De som varslet er nordmenn. Men jeg vet ikke hvor alle er fra.

Alle 11 er nå på vei til parkeringsplassen i området for å møte ambulanse og politi for en debriefing. Det er uvisst hvor stort raset var.

- Det gikk heldigvis bra nå. Men det er meldt om stor snøskredfare, og man må ta sine forhåndsregler, sier Vaage.