47 barn reddet ut etter at skolebuss hang over skrent

Det opplyser politiet.

Adresseavisen fikk hendelsen bekreftet fra brannvesenet klokken 14.33.

- Veldig glatt

Ifølge politiet var bussen i en bakke da hendelsen skjedde.

- Det er en ganske bratt bakke her. Bussen kom nesten opp, men så begynte den å segle bakover. Det var brøytet, men det var veldig glatt og ikke strødd. Bussen havnet utfor veien og veltet på sida, sier politiets innsatsleder Stig Viken.

Adresseavisens reporter på stedet forteller at bussen ble hengende fast i noen trær, og at det var trærne som hindret at bussen seilte utfor den bratte skrenten.

- Ifølge melder er det en veldig høy skrent. Bussen skal henge fast i noen trær, sa operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt like etter at hendelsen ble meldt.

- Skar seg inn

Ifølge politiet var det 47 barn i barne- og ungdomsskolealder i bussen samt 1 sjåfør.

Brannvesenet skar seg inn i bussen og tømte den for folk, skrev politiet på Twitter klokken 15.00.

- Det var litt problematisk å komme seg ut av bussen. Den lå på siden i en skråning og gynget litt, sier politiets innsatsleder Viken.

Alle de bergede barna skal etter hendelsen ha blitt samlet i et hus i nærheten, hvor de fikk hjelp fra helsepersonell og politi. Ifølge politiet ble ingen alvorlig skadet. En elev fikk skrubbsår og ble plastret på stedet, skriver politiet på Twitter.

Det var 15-20 mann fra brannvesenet på stedet. Da de ankom, tjoret de bussen fast i et tre så den ikke skulle falle utfor skrenten.

Bussen havnet på høyre side da den veltet. Brannvesenet opplyser til Adresseavisens reporter på stedet at barna som satt i den venstre delen av bussen, ikke falt ut av setene. Dette fordi de satt fastspent med sikkerhetsbelter.

- Vi har fått høre at alle barna brukte sikkerhetsbelte, og det har helt klart vært med på å berge dem fra mer skade, sier politiets innsatsleder Viken.

Alle ressurser på stedet

Nødetatene sendte ut store ressurser til ulykkesstedet mandag ettermiddag.

- Var det bare flaks at ikke dette gikk verre?

- Det skal ikke jeg bedømme. Det er små marginer, påpeker politiets innsatsleder Viken.

Ifølge politiet var det svært glatt og ikke strødd på stedet der hendelsen skjedde. Adresseavisens reporter meldte at det er kjempeglatt og ikke fotfeste i det hele tatt. Brannvesen begynte å strø på ulykkesstedet etter hendelsen.

Politiet ble varslet om hendelsen av brannvesenet klokka 14.27.

