Trailer i grøfta på E6

Saken oppdateres.

På Twitter varslet politiet om hendelsen klokken 12.13. Ifølge meldingen ligger ulykkesstedet sør for Heimsjøen. Det skal ikke være snakk om personskade.

Fra politiets opersjonsentral i Trøndelag får Adresseavisen opplyst at ulykkesstedet ligger nært Snåsakroa og at et felt skal være stengt på stedet.

- Vi har fortsatt ikke vært på stedet. En patrulje er på vei dit, sier operasjonsleder Rune Brandmo ved politiets operasjonssentral til Adresseavisen klokken 13.02.

Det var Statens vegvesens vegtrafikksentral som mottok meldingen om uhellet.

- Vi ble tipset om det fra en som passerte. Såvidt vi vet er det fremkommelig forbi stedet. Vi har informert politiet og vår entreprenør, sier trafikkoperatør Frank Nilsen ved Vegtrafikksentralen.

Klokken 13.50 opplyser trafikkoperatør Ingvild Stabell Bredland at det fortsatt er redusert framkommelighet på stedet.

- Det er bestilt berging, sier hun.