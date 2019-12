Sju grep avgjør om du lykkes: For Kamilla (24) var spesielt to ting avgjørende

- Jeg er et konkurransemenneske. Jeg bare bestemte meg for at Stas måtte bli suksess

47 barn evakuert etter at skolebuss hang over skrent

Et tog på Nordlandsbanen kjørte på to elger ved Harran natt til tirsdag. Politiet ble varslet klokka 04.22. Akkurat én time senere fikk politiet melding om at et tog hadde kjørt på reinsdyr på Rørosbanen ved Glåmos.

Operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund opplyser at de bare blir varslet om hendelsen, og at togleder tar seg av det praktiske.