AtB utsetter ruteendring for busser i og rundt Trondheim

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev tidligere i november at en lang rekke endringer i busstilbudet skulle tre i kraft fra den 20. januar. Blant de viktigste endringene er åpning av Tiller-terminalen for rutetrafikk, tidligere morgenavganger for metrobussen, elbusslinje til Trondheim Spektrum og flere avganger til og fra Væretrøa, Melhus og Malvik.

Nytt tidspunkt

Nå skriver AtB i en pressemelding at ruteendringene ikke vil finne sted før den 3. februar.

AtB opplyser at årsaken til utsettelsen skyldes tiden det har tatt å utarbeide og kvalitetssikre ruteendringene som er basert på vedtaket i hovedutvalg for transport den 20. november.

Videre heter det at utsettelsen sikrer kvalitet i leveransen og at det er gjort i samarbeid med operatørene.

Reaksjoner

Det var den 3. august i år at det nye rutetilbudet trådte i kraft i Trondheimsområdet. Reaksjonene lot ikke vente på seg. AtB valgte etter hvert å lytte til en del av tilbakemeldingene fra publikum, og disse endringene blir nå en realitet fra den 3. februar.

