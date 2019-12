Mann meget alvorlig skadd etter skyteepisode i Ila

Olje og torsk er viktig for vår rikdom. Men noe annet er viktigst

Saken oppdateres.

Mannen i 30-årene som er skutt er meget alvorlig skadd, opplyser innsatsleder Tor Erik Børstad like før klokka 22 til Adresseavisens reporter på stedet.

- Mannen er fraktet til St. Olavs hospital, og han er skutt flere ganger, opplyser Børstad.

Ukjent motiv

Jourhavende jurist Tina Marielle Værnes opplyser at mannen ble skutt ved Bunnpris-butikken i Kleists gate. Han ble funnet av helsepersonell utenfor butikken.

- Vi vet ikke hva slags skytevåpen det er snakk om ennå, sier hun.

Foranledningen til skyteepisoden er ikke kjent.

- Vi vet ikke motivet for handlingen, sier Værnes.

Søker etter gjerningspersoner

Politiet fikk melding om hendelsen i Ila i Trondheim klokken 20.16 torsdag kveld. Det var den skadde mannen som varslet politiet selv om at han var skutt, opplyser operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Det ble satt inn store ressurser, både operativt i felt og på etterretning og etterforskning.

- Vi jobber med søk etter eventuelle gjerningspersoner eller gjerningsperson. Det er satt inn store ressurser inne på Sentrum politistasjon og vi har krimteknikere på stedet nå, sier innsatsleder Børstad videre.

- Har dere noe å gå etter?

- Det er litt opplysninger her, men jeg tror ikke jeg skal låse meg til det, sier operasjonsleder Tiller.

Det blir også naturlig med innhenting av videoer fra overvåkningskamera.

Han sier til Adresseavisen at en liten bil forsvant fra stedet rett etter hendelsen, men politiet vet ikke om den har noen sammenheng med hendelsen.

To skudd

Det var mange som ringte inn om hendelsen til operasjonssentralen. Vitnene melder om at to skudd skal ha blitt avfyrt, men om de har sett hendelsen eller kun hørt skuddene, har ikke politiet kartlagt, påpeker Tiller.

- Vet du hvor mange skudd som ble avfyrt?

- Det er sagt i hvert fall to skudd, svarer Tiller.

- Hvor ble mannen truffet?

- Det vil jeg ikke fortelle ennå, sier Tiller.

Han forteller at det er flere vitner til hendelsen.

- Det var mange som ringte inn, sier Tiller som ikke har helt oversikt over hvem som har sett eller hvem som har hørt hendelsen.

Har sperret av område

Adresseavisens reportere på stedet opplyser at et større område i Ila er sperret av. Bevæpnet politi er på stedet. Politiet stanser også kjøretøy som kjører bort fra området. I tillegg søkes det med hund.

- Det er sperret av et ganske stort område i Abelborgs gate. Det nøyaktige åstedet er ikke kjent ennå, sier innsatsleder Børstad.

- Vi vil se om vi flytter sperringene lenger ut eller inn etter hvert, sier han.

- Kan beboere få komme inn til sine boliger?

- Det står politiressurser på sperringene, og de kan bistå beboere til å komme seg innenfor sperringene. Vi ønsker ikke trafikk inn og ut av området, sier Børstad.

Politifaglig etterforskningsleder Sigmund Stenhaug ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Trøndelag politidistrikt opplyser at det jobbes med både taktisk og teknisk etterforskning.

- Vi jobber med avhør av personer på stedet. Krimteknikerne vil gjøre en åstedsundersøkelse, sier han.

Kniv på stedet

Adresseavisen har snakket med en nabo som hørte smell og trodde det var fyrverkeri. Da vedkommende skulle ned for å hente en pizza på hjørnet, oppdaget han at et stort område var sperret av.

- Det lå en kniv på fortauet da Adresseavisen ankom åstedet. Er den knyttet til hendelsen?

- Det er helt naturlig å se i sammenheng med saken, men det er vanskelig å si om den er brukt eller ikke, sier innsatsleder Tor Erik Børstad.

Jourhavende jurist Tina Marielle Værnes i Trøndelag politidistrikt forteller klokka 22.20 at de jobber med å få kontroll på gjerningsperson (er).

- Det er flere vitner som har relevante opplysninger, sier hun.

- Kan du si noe hvilket skytevåpen som er brukt?

- Det kan jeg ikke si noe om.

- Hadde mannen knivskader siden det er funnet en kniv i området?

- Det har jeg ingen opplysninger om.