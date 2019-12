Rykket ut til utslipp av etsende væske

- Snedig at flere sentrale bygninger for den jødiske historien i Trondheim nå er blitt morobutikker

Saken oppdateres.

Det var klokken 17.00 at politiet skrev om dette på Twitter.

- Det var i forbindelse med lossing av en tank fra en konteiner at uhellet skal ha skjedd. Tanken var på mellom 1000 og 1200 liter, men jeg er ikke sikker på om alt rant ut, sier politiets operasjonsleder Bernt Tiller.

Etsende

Operasjonslederen forteller at det skal være et basisk stoff som rant ut.

Brannmester Andre Lindgjerdet ved 110-sentralen bekrefter at stoffet er etsende og brennbart, men forteller at det ikke er noen fare for miljøskade.

- Stoffet er først brannfarlig i en temperatur av hundre grader, sier han og påpeker at det derfor ikke er noen brannfare nå.

- Friskmeldt

Politiets operasjonsleder Tiller sier at ingen ble skadet i forbindelse med utslippet.

- To personer var i nærheten da utslippet skjedde. De er sjekket og friskmeldt av ambulansen på stedet, opplyser han.

Tiller forteller at brannvesenet torsdag kveld jobber med å samle opp væsken som rant ut.