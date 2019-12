Glatte veier i Inderøy og vogntog som sliter på riksvei 70

To biler gikk tapt da garasje brant ned til grunnen

Saken oppdateres.

Det opplyser Pål Olufsen i Vegtrafikksentralen Midt-Norge.

- Meldingen har avtatt nå. Det er mulig det skyldes at det er gjort tiltak, sier Olufsen til Adresseavisen i 11-tiden lørdag formiddag.

Ellers har Vegtrafikksentralen kun fått noen småklager fra folk her og der.

- Det skyldes mest sannsynlig mildværet eller muligens gode preventive tiltak, som god salting.

Isklumper i veibanen

Lørdag morgen la Vegtrafikksentralen ut en melding om at det var funnet isklumper i veibanen på fylkesvei 30, ved Almåsen, sør for Haltdalen.

- Vi fikk en del telefoner om isklumper rundt klokken ti i dag. De er nå fjernet, opplyser Olufsen.

Ifølge Vegtrafikksentralen er det ikke unormalt at det kan løsne is her og der.

- Når det blir mildvær, må man være obs på det.

Vogntog sliter

Vegtrafikksentralen har også fått meldinger fra riksvei 70 i Møre og Romsdal ved Snøvassmelan mellom Sunndalsøra og Gjøra.

- Det skal være en innsnevring der på grunn av et vogntog med problemer. Det er en kjent bakke, med bratt stigning, sier Olufsen.

Hva tilstanden er på stedet nå, vet ikke Vegtrafikksentralen.