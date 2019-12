Mann omkom i skuterulykke

- En bil som kom imot blinket voldsomt, og takk og pris for det

Saken oppdateres.

Det bekrefter operasjonsleder Bjørn Handegard klokken 14.42.

- En pårørende varslet AMK-sentralen om ulykken. Han utførte livreddende førstehjelp til luftambulansen kom til stedet.

Pårørende er varslet om dødsfallet.

Fra distriktet

Både den omkomne mannen i 20-årene og den pårørende er fra distriktet. Ulykken skjedde like ved en snøskuterløype i området.

- Begge kjørte hver sin snøskuter da ulykken skjedde, sier Handegard.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 13.10 lørdag ettermiddag.

- Ulykken har skjedd i terrenget. Brannvesenet er på stedet, men politiet har ennå ikke kommet frem. De må bruke snøskuter, sa operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen like før klokken 14.

Politiet opplyste tidlig at det var det snakk om en alvorlig ulykke.

- Tragisk

- Dette er en tragisk sak for kommunen vår, sier rådmann Marius Jermstad i Holtålen kommune.

Han opplyser at kriseteamet i kommunen er operativt, og at vil stå for oppfølging av pårørende i saken.

Varslet AMK-sentralen

Politiet fikk varsel om ulykken via AMK-sentralen.

Politiet ble fraktet til ulykkesstedet av brannvesen og private snøskutere, skriver Nea Radio.

- Vi har to patruljer på stedet. De jobber med bevissikring, sier Handegard like før klokken 16.

Politiet har ingen teori om hva har skjedd.

- Det er for tidlig, sier operasjonsleder.

Klokken 13.43 opplyste politiet på Twitter at luftambulansen hadde landet på stedet.

Adresseavisens fotograf opplyser at det er lettskyet, vindstille og minus fire grader i området.