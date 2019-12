Personbil kjørte av veien og trillet rundt

Med et slikt bakteppe var det mange som var nervøse før møtet

Saken oppdateres.

- En personbil har kjørt av veien og trillet rundt, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ellen Maria Brende.

Det var en ambulanse som kom over ulykken søndag ettermiddag.

- En person var tilsynelatende uskadd, men blir fraktet til legevakt i Stjørdal. Ut i fra de opplysningene vi har nå, var det snakk om en person i bilen, fortsetter operasjonslederen.

Hun opplyser at det er trafikale problemer på stedet, og at politiet har sent en patrulje dit.

- Vi har ikke fått opplysninger om at det er glatt på stedet.