Flere vogntog sliter på glatte veier

Saken oppdateres.

Et utenlands vogntog har kjørt ut på Fylkesvei 700 på strekningen mellom Berkåk og Storås. Det melder politiet på Twitter like etter klokken 16.00 mandag ettermiddag. Vogntoget skal ha kjørt ut i en sving cirka én kilometer fra Berkåk.

Fylkesvei 714 ved Snillfjord ble klokken 16.20 åpnet igjen etter å ha vært stengt en stund. Da var et vogntog berget, og det er strødd på området. Dermed skal det ikke lenger være så glatt her.

Like etter klokken 16.00 mandag opplyser Vegtrafikksentralen i Midt-Norge på Twitter at Fylkesvei 6684 i Trondheim er stengt. Dette er ved Rønningsdalen på Tiller, og også denne stengningen skyldes berging av et vogntog.

Like før dette ble det meldt om stengingen av Fylkesvei 714 ved Slørdal i Snillfjord. Her skyldes steningen to vogntog som ikke kommer seg videre på glatt føre.

En time før denne stengingen igjen meldte Vegtrafikksentralen at det er vanskelige kjøreforhold i Storvasshammertunnelen til Slørdal. Det vises til at det er veldig glatt på stedet.

Tidligere i dag har veien mellom Slørdal og Storvasshammertunnelen vært stengt en periode på grunn av et stanset vogntog.

NRK Trafikk melder like før klokken 17.00 mandag ettermiddag om et vogntog som står farlig til i en sving 600 meter sør for Soknedal. Det skal være mulig å passere.