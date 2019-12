Her er skjermene til AtB svarte, og minner litt om et hån

Saken oppdateres.

Politiet melder mandag morgen om en trafikkulykke på E6 ved Røra i Inderøy kommune.

To biler er involvert i ulykken, der en bil har kommet over over i motgående, ifølge politiets twittermelding.

Nødetatene er på vei til stedet klokken 7.26

Trafikken flyter forbi ulykkesstedet, og bilene er av veien, ifølge en ny twittermelding fra politiet.

