Skal ha kollidert med lysmast i 60 km/t

Saken oppdateres.

Klokken 15.04 meldte politiet på Twitter om at nødetatene var på vei til ulykkesstedet på Gammelveien ved Thamshavn i Orkanger.

Meldingen politiet fikk gikk ut på at en bil hadde kjørt av veien.

- Bilen har kjørt av veien og truffet en lysmast,før den traff en fjellskrent. Føreren klager på vondt i en arm og har kuttskader i ansiktet, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

Føreren opplyser til politiet at han kjørte ca. 60 km/t da han kjørte ut. Det er trolig glatt på stedet.

- Føreren, som er en mann i tjueårsalderen, har forklart at han var på vei hjem fra jobb da han kjørte ut. Han har antydet at han kan ha sovnet, sier Handegard.

Klokken 15.15 er føreren fortsatt ikke undersøkt av helsepersonell. En ambulanse er på vei til stedet.

Klokken 16.00 opplyser politiet i Orkdal lensmannsdistrikt på Facebook at de regner med at veien blir stengt i flere timer. De melder også at bilføreren slapp fra det med lettere skader.