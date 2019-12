Bil kjørte av veien i Namsos, endte på taket

Singelkrisa-Marie: - Vi hadde tilbrakt natten sammen. Så ble vi venner på Facebook, og jeg så at han hadde kjæreste

«Han har gitt oss et varig minnesmerke, som alle trøndere er stolte av»

Tidligere RBK-stopper klar for utenlandsk klubb

Saken oppdateres.

Hendelsen ble twitret om av politiet i Trøndelag klokka 21.21 søndag kveld.

- En bil har kjørt ut og veltet rundt. Trafikken går greit forbi, lød Twitter-meldingen.

Da Adresseavisen kontaktet politiet, var de på vei til stedet. Ambulanse var der allerede.

- De to involverte blir kjørt til Namsos sykehus for rutinemessig sjekk, men dette er nok fordi at bilen rullet rundt og endte opp på taket. Det er ikke meldt om noen personskade, og airbagene ble ikke utløst, opplyser operasjonsleder ved Trøndelag politidisktrikt, Bernt Tiller.

Bilberger ble bestilt til stedet. Politiet vet foreløpig ingenting om årsak.

- Det finner vi ut av gjennom etterforskning, sier Tiller.