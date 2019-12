Stjørdalskvinne fikk gjev pris av Jo Nesbø

Stort Koteng-intervju: – Alt har ikke vært like populært, men jeg tåler å se meg selv i speilet

Solid norsk katastrofefilm, egnet til å øke angsten for tunneler 4

Mann siktet for drapsforsøk på Romerike

Solid norsk katastrofefilm, egnet til å øke angsten for tunneler

Saken oppdateres.

Sonja Helen Moen fra Stjørdal ble mandag kåret til årets mest ålreite person av Harry Hole-stiftelsen. Hun får prisen for sitt arbeid for mangfold i arbeidslivet. Hun har vært butikksjef for Kiwi i Stjørdal i ti år.

– Årets ålreite trenger ikke ha flyttet fjell, vært på TV, blogge eller ha vunnet medalje for Norge, sa Jo Nesbø under utdelingen av prisen, ifølge en pressemelding.

– Årets ålreite trenger ikke å ha vært ålreit hele livet, eller hele tiden, men ha en formtopp i inneværende år. Dette er jo litt i tråd med Harry Hole selv, fortsatte Nesbø.

Det er ellevte gang prisen deles ut. Bente Lier fra SOS-barnebyer tok imot prisen på Harry Holes stamrestaurant Schrøder i Oslo. Prisen er på 2 millioner kroner.

Sonja Helen Moen er også nominert til Årets trønder, les mer her: Da Sonja ble gravid som 16-åring, trodde hun aldri at hun skulle få fast jobb. Nå er hun butikksjef

– At dere fant veien til meg, den vanlige kvinnen i gata, inspirerer meg, sa Moen i takketalen sin.

Jo Nesbø etablerte prisen i 2008 da han overførte alle inntekter fra flere av romanene sine til Harry Hole-stiftelsen. Formålet med prisen er å gi barn grunnleggende lese- og skriveferdigheter, spesielt i utviklingsland.