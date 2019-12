E6 i Steinkjer ble stengt etter trafikkulykke

Behøver man å gi uttrykk for all mulig frustrasjon i avisenes spalter?

Det har vært et sammenstøt mellom en personbil og en traktor på E6, nord for Steinkjer mellom Følling og Sem. Det opplyste politiet i Trøndelag om via sin Twitter-konto. Meldingen kom klokken 20:27.

Innsatsleder Ole Tuset forteller at tre personer var involvert i ulykken.

- En personbil og en traktor kom kjørende mot hverandre, og det kan tyde på at en av partene har kommet over i motsatt kjørefelt, som deretter har ført til en kollisjon. De tre involverte ble sjekket av helsepersonell, og det er ikke snakk om personskader.

Det ligger en tykk tåke over deler av Trøndelag tirsdag kveld. Innsatslederen ber folk ta dette til etterretning.

- Det er ikke mange meters sikt der vi står nå. Derfor må folk kjøre deretter.

Veien ble innledningsvis stengt i begge retninger.

Politiet og nødetater rykket ut. Ulykken førte til stor kødannelse i begge retninger.

Klokken 21:08 opplyste Statens Vegvesen via Twitter om at veien var åpnet for dirigering. Rundt en halvtime senere ble veien igjen åpnet for vanlig trafikk.