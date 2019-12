Mina (24) sjokkerte verdenseliten – ble nummer to etter sensasjonsrenn

To personer lettere skadd i brann i Oslo

Saken oppdateres.

Det har vært et sammenstøt mellom en personbil og en traktor på E6, nord for Steinkjer mellom Følling og Sem. Det opplyser politiet i Trøndelag via sin Twitter-konto. Meldingen kom klokken 20:27.

Videre skriver politiet at det ikke er meldt om personskade, men veien er stengt i begge retninger.

Det meldes om kø i begge retninger grunnet sammenstøtet. Politiet og nødetater er på vei.