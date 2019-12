Båteiere slukket bilbrann Namdalen

Torbjørn Røe Isaksen ble pappa for tredje gang

Saken oppdateres.

110-sentralen bekrefter at det er en bil som brenner ved havna i Rørvik i Vikna. De er i ferd med å slukke brannen.

- Det var en bil i havneområdet som begynte å brenne. På et tidspunkt brant det så kraftig at brannvesenet fryktet at brannen skulle spre seg til båtene i nærheten, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen hos Trøndelag politidistrikt.

Da brannvesenet kom til stedet, hadde allerede noen båteiere igangsatt slukking av brannen. Dermed ble brannen raskt slukket.

Politiet oppretter sak.

Ingen personer ble skadd.