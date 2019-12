Båteiere slukket bilbrann i Namdalen

Da bedriftene ikke fikk inn nok arbeidskraft, tok kommunen grep. Et spesialkurs ga jobb på dagen.

Saken oppdateres.

110-sentralen bekrefter at det var en bil som brant ved havna i Rørvik i Vikna onsdag ettermiddag.

- Det var en bil i havneområdet som begynte å brenne. På et tidspunkt brant det så kraftig at brannvesenet fryktet at brannen skulle spre seg til båtene i nærheten, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen hos Trøndelag politidistrikt.

Da brannvesenet kom til stedet, hadde allerede noen båteiere igangsatt slukking av brannen. Dermed ble brannen raskt slukket.

Politiet oppretter sak. Ingen personer ble skadd.