Her er Adressa-tipsene som har fått belønning

Øya ble så populær etter «Star Wars»-innspillingen at antall besøkende måtte begrenses

To personer involvert i trafikkulykke

Over 2000 har søkt om støtte til jul, mange får avslag: - Litt bekymringsfullt

Nå som regjeringas Facebook-dronning tar over, skal oljebransjen likes og deles

- Jeg ble overrasket over hvor tett promillekjørerne kom

Hun var fremtiden til et parti i krise – nå har hun meldt seg ut

Snart kan det være slutt på at elbilene passerer gratis i bomringen

To personer involvert i trafikkulykke

Idrettsprofil tiltalt i to år gammel hasjsak

Saken oppdateres.

Adresseavisen får mange tips om store og små hendelser hver dag. Flere av tipsene blir til gode saker som vi ikke kunne ha laget uten hjelp fra dere lesere. Fra januar til desember i år har vi laget over 340 slike saker. Her er et tilbakeblikk på noen av sakene.

Gaupa har satt sine spor i og rundt Trondheim. Allerede i starten av januar fikk vi inn en video som viser en gaupe i et boligfelt på Byåsen.

Om det var den samme gaupa, er ikke sikkert men i september dukket denne videoen fra Kolsås opp.

Og da en flott gaupe poserte i Buvika i november var den ivrige naturfotografen rask til å sende oss bildet.

Adresseavisen får også en del tips og videoer om langt alvorligere ting. Da en ung mann med våpen og militærklær skapte frykt ved en videregående skole i Trondheim strømmet det på med tips, bilder og videoer. Dette gjorde at vi raskt kunne gi et helhetlig bilde av situasjonen.

Vi har skrevet mye om metrobussen i Trondheim. Men kanskje den mest overraskende saken kom etter et tipsbilde da bussen kjørte feil og havnet inne på selve Ranheim stadion.

Bilinnbrudd er ikke uvanlig. Men når en tipser forteller om innbrudd i ni biler i samme p-hus blir det til en godt lest sak.

Flere lesere syntes det var noe som ikke stemte, da de en septemberdag var på handletur til Storlien. Ikke kunne de betale med kort og noen stusset over lastebiler med det som virket å være både mat og søppel. Tipsene førte til mange saker om stengingen av en butikk like over grensen.

Har du et tips til oss? Send en e-post til webred@adresseavisen.no eller ring 464 07 200